Calciomercato Juventus, agente Verratti: "E' felice al Psg. Chiaro che voglia vincere..."

26/01/2017 20:09

PSG VERRATTI JUVENTUS INTER / Il futuro di Marco Verratti è un tema di grande interesse in Italia e non solo. Inter e Juventus vorrebbero riportarlo in serie A, anche se la concorrenza per il regista del Psg è molto ampia e agguerrita. Di lui e non solo ha parlato il suo procuratore, Donato Di Campli, intervistato da 'Goal.com': "Faccio riferimento a calciatori giovani. E' questo il mio target. E' difficile assicurarsi calciatori importanti, gestiti da altri procuratori. Alla base di tutto comunque c'è la voglia di fare l'interesse dei miei assistiti".

JUVENTUS - "Ho un buon rapporto con i bianconeri. Credo ovviamente sia giusto anche relazionarmi nel migliore dei modi con le altre squadre".

ORSOLINI - "Tanti club lo volevano e la Juventus lo ha seguito per settimane. E' stata creata un'unità d'intenti tra bianconeri e Ascoli".

VERRATTI - "Credo riportarlo in Italia sia difficile. E' felicissimo dell'esperienza al Psg e ha un contratto fino al 2021. Inoltre è molto apprezzato dall'ambiente. Chiaro che voglia vincere".

L.I.