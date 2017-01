Calciomercato Roma, agente Donsah: "E' vero, arrivo domani"

26/01/2017 19:44

AGENTE DONSAH ROMA / Giungono conferme importanti in merito al ritorno di fiamma della Roma per Godfred Donsah. L'agente del centrocampista del Bologna, Olivier Arthur, ha parlato ai microfoni di 'pagineromaniste.com': "Dei contatti ci sono, ma non c'è nulla di ufficiale. Non mi risultano offerte ufficali. Domani verrò in Italia per incontrare la Roma, che ha già parlato con il mio socio italiano. Incontrerò la Roma e forse il Bologna. Godfred è concentrato sulla partita col Cagliari. Ma penso che sarebbe felice di questa soluzione”.

D.T.