Siviglia, agente Montoya conferma anticipazione CM.IT

26/01/2017 19:24

SIVIGLIA MONTOYA / Nel primo pomeriggio vi abbiamo parlato del forte pressing del Siviglia per Walter Montoya, un pressing che ha portato praticamente alla chiusura dell'affare, come confermano anche le parole del suo agente, Daniel Luzzi, a 'Radio 2 Rosario': "Sampaoli lo vorrebbe subito, ma non hanno posti da extracomunitario. Se riuscissero a vendere qualcuno entro febbraio, ingaggeranno Walter, altrimenti andremo in prestito in un'altra squadra che non è stata ancora decisa".

D.T.