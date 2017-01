Toronto, Giovinco: "Mi vogliono in Cina. Barcellona? Avrei fatto il raccattapalle"

26/01/2017 19:35

CALCIOMERCATO TORONTO/ Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Sebastian Giovinco ha confermato le voci di mercato che lo vedono finito nel mirino dei club cinesi, oltre a raccontare un retroscena legato al Barcellona e a chiudere la porta ad un eventuale ritorno in Italia.

LA CINA - "L'interesse della Cina? Sì, me lo hanno riferito, si vedrà. Adesso parleremo con il Toronto perché io sto bene qua ma vedremo loro cosa vogliono fare. Ho avuto una telefonata dal mio procuratore Andrea D'Amico e mi ha riferito dell'interesse di un club cinese, ma non mi ha specificato il nome".

RITORNO IN ITALIA - "Voglia di tornare in Italia? Sinceramente sto bene qua e per adesso non ho alcuna intenzione di tornare. In quale squadra mi vedrei in Italia? Da quando sono andato via dalla Juventus che è rimasta la più forte, non ho mai pensato a quale squadra potessi andare in futuro, non mi è mai passata in mente questa idea. Io al Napoli? Sto bene così, non ci penso".

RETROSCENA BARCELLONA - "Se è vero che mi ha cercato il Barcellona? Sì, ma forse sarei andato lì a fare il raccattapalle, con quei fenomeni non avrei giocato e io volevo giocare".

NAZIONALE - "Se Ventura mi ha mai chiamato? No. Dispiace non far parte della Nazionale ma sono scelte che io rispetto e va bene così. Se sento di meritare la convocazione per quello che ho fatto? Si vede che non basta".

S.F.