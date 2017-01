Entella, il presidente apre a Cassano: "Sarebbe un grande insegnante di calcio"

26/01/2017 19:15

CALCIOMERCATO ENTELLA/ Il presidente dell'Entella Antonio Gozzi, apre le porte a Cassano, attualmente svincolato dopo aver firmato la rescissione di contratto con la Sampdoria: "Se Cassano volesse venire a Chiavari sarebbe un grande insegnante di calcio per tutti i nostri ragazzi - ha dichiarato a 'Sky Sport' - Lo accoglieemmo a braccia aperte, ma dipende da lui. Più di ribadire la nostra stima non possiamo fare. Non mi azzardo neanche a fare una proposta perché il presupposto è che lui abbia voglia di farla una cosa".

S.F.