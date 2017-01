26/01/2017 18:53

CALCIOMERCATO MIDDLESBROUGH/ Il tecnico del Middlesbrough Aitor Karanka, ha confermato l'anticipazione fornita da Calciomercato.it nei giorni scorsi: Ramirez ha chiesto la cessione. L'annuncio è arrivato in conferenza stampa "E' vero, Ramirez ha chiesto di essere ceduto - ha spiegato Karanka - in questo momento è frustrato". Tra le squadre interessate al trequartista ex Bologna, c'è anche il Leicester di Claudio Ranieri.

S.F.