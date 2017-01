Middlesbrough, Karanka esce allo scoperto su Jesé

26/01/2017 18:23

JESE' MIDDLESBROUGH / Si fa sempre più concreto l'interessamento del Middlesbrough per Jesé e la conferma è arrivata direttamente da Aitor Karanka ,allenatore della compagine inglese, in coferenza stampa. "Il nostro è un interesse fortissimo. Lo conosco benissimo, ho lavorato con lui per 7-8 anni, ma dobbiamo convincerlo a venire da noi. E' stato pagato molto dal Psg, ma ha vissuto dei mesi molto difficili. Deve capire che la scelta che farà sarà fondamentale per la sua carriera".

D.T.