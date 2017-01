26/01/2017 18:12

CALCIOMERCATO TOTTENHAM/ Il manager del Tottenham Mauricio Pochettino, ha escluso nuovi acquisti per gli 'Spurs' nel mercato di gennaio che chiuderà i battenti fra cinque giorni: "Ve l'ho detto sin dal primo giorno, non abbiamo intenzione di comprare nessuno - ha spiegato in conferenza stampa - se dovesse capitare una grande occasione potremmo pensarci, ma per il momento ciò non è successo".

S.F.