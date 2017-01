Calciomercato Roma, non solo Defrel: Donsah e Kessié non tramontano

Daniele Trecca (@danieletrecca)

ROMA DEFREL DONSAH KESSIE / Impegnata ormai da settimane sul fronte Defrel, la Roma non perde di vista le altre piste di calciomercato, alla ricerca dei rinforzi giusti che siano in grado di accontentare le esigenze tecnico-tattiche di Luciano Spalletti. Per sopperire all'assenza di Salah, impegnato in Coppa d'Africa, il tecnico toscano ha trovato un'alchimia vincente, all'insegna dell'equilibrio e della solidità. Nonostante in questi giorni si stia parlando quasi esclusivamente dell'attaccante del Sassuolo, la compagine capitolina sta lavorando sottotraccia anche per altri giocatori e in questo senso va letto l'intensificarsi dei contatti con il Bologna per Donsah, registrati da 'ilmessaggero.it' e confermati anche dalle indiscrezioni in nostro possesso.

Calciomercato Roma, da Donsah a Kessié: le manovre in mediana

Il 20enne ghanese è un profilo che piace da tempi non sospetti in quel di Trigoria ed è stato oggetto di discussioni con il club felsineo anche nelle scorse settimane. Il suo nome è presente anche sul taccuino del Torino, ma il pressing giallorosso potrebbe divenire sempre più insistente nei prossimi giorni. Anche sul fronte Franck Kessié, la Roma non ha alcuna intenzione di mollare la presa e sta lavorando ai fianchi l'Atalanta in ottica estiva. Tornando a Defrel, continuano le divergenze di vedute in merito al prezzo del 25enne francese, valutato più di 20 milioni di euro dal Sassuolo, ma i contatti tra le due società proseguono in maniera costante e frenetica.