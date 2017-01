Champions League, UFFICIALE: brutta notizia per i tifosi di Juventus e Napoli

26/01/2017 17:46

NEWS CHAMPIONS LEAGUE/ Brutte notizie per i tifosi di Juventus e Napoli in vista degli ottavi di Champions League: le gare contro Porto e Real Madrid non saranno trasmesse in chiaro. Lo ha annunciato 'Mediaset' attraverso il seguente comunicato apparso sul sito ufficiale di 'Premium Sport': "In occasione degli ottavi di finale, le sfide che vedranno impegnate la Juventus di Massimiliano Allegri e il Napoli di Maurizio Sarri saranno visibili in versione integrale in esclusiva assoluta su Premium Sport. Nessun’altra emittente, free o pay, trasmetterà in Italia Real Madrid-Napoli di mercoledì 15 febbraio e Porto-Juventus di mercoledì 22 febbraio. Stesso discorso per Napoli-Real Madrid di martedì 7 marzo e Juventus-Porto di martedì 14 marzo. Solo gli abbonati a Premium, infatti, potranno seguire l’intera competizione in esclusiva assoluta, con tutti i match fino alla finale di Cardiff".

S.F.