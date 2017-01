Calciomercato Genoa, UFFICIALE: colpo Hiljemark dal Palermo

26/01/2017 17:35

CALCIOMERCATO GENOA/ La notizia era nell'aria già da diverse ore, ma adesso è arrivata l'ufficialità: Oscar Hiljemark è un nuovo calciatore del Genoa. Ha renderlo noto è stato il Palermo con il seguente comunicato pubblicato sul proprio sito web: "L'U.S. Città di Palermo comunica ufficialmente di avere ceduto Oscar Hiljemark al Genoa. Il calciatore si trasferisce al club rossoblu in prestito con obbligo di riscatto". Confermate le anticipazioni di Calciomercato.it che aveva parlato in maniera approfondita dell'interesse del Genoa per Hiljemark e degli ostacoli nella trattativa tra lo svedese e la Dinamo Kiev.

S.F.