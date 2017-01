Calciomercato Fiorentina, ESCLUSIVO: agente Badelj in arrivo

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

26/01/2017 17:06

CALCIOMERCATO FIORENTINA BADELJ / Siamo entrati negli ultimi giorni di mercato e, come sempre, Milano è pronta a trasformarsi in un frenetico crocevia per molti addetti ai lavori. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, anche l'agente di Milan Badelj sbarcherà a breve in Italia per seguire da vicino le ultime battute di calciomercato. Ad oggi, non si registra la presenza di trattative avanzate per il centrocampista della Fiorentina che, tuttavia, vanta numerosi estimatori in Italia. Inter, Milan e Roma sono da tempi non sospetti interessate al croato, ma sino ad ora non hanno potuto affondare il colpo, vista l'impossibilità di presentare offerte da 10-12 milioni di euro, se non dopo aver fatto cassa con alcune cessioni. Anche la Juventus ha effettuato dei sondaggi nel mese di dicembre. Il calciatore non ha alcuna fretta e non ha mai fatto pressione per cambiare aria a gennaio.