Roma, Bruno Peres e il segreto della difesa: "Abbiamo lavorato per..."

26/01/2017 17:17

NEWS ROMA/ Con sette reti fatte e nessuna subita, è iniziato alla grande il 2017 della Roma, alle prese con l'eterna rincorsa alla Juventus. Un magic-moment dei giallorossi spiegato così da Bruno Peres: "E' un momento bellissimo, abbiamo lavorato tanto per raggiungerlo e dobbiamo continuare a lavorare per centrare i nostri obiettivi - ha dichiarato il brasiliano a 'Sky Sport' - Fazio, Manolas, Rudiger e Juan Jesus stanno bene in difesa, abbiamo trovato un modulo buono per giocare".

S.F.