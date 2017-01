Juventus, problema 'social': cosa dicono Dybala, Pjanic e Dani Alves?

26/01/2017 17:28

NEWS JUVENTUS/ E' esplosa sui social la gioia dei calciatori della Juventus dopo il 2-1 inflitto al Milan che ha permesso agli uomini di Allegri di qualificarsi per le semifinali di Coppa Italia. Uno dei più attivi è stato Paulo Dybala che ha pubblicato un enigmatico video su 'Instagram Stories'. Oltre all'argentino, si vedono anche Pjanic e Dani Alves parlare tra di loro e ai follower: peccato che l'audio sia scadente e risulti difficile capire cosa dicano i bianconeri. Dybala non è nuovo alla pubblicazione di video con audio difettoso, lo aveva già fatto condividendone uno che lo ritraeva in macchina insieme a Barzagli. La domanda sorge spontanea: lo fa di proposito o ha un serio problema con il microfono del suo cellulare?

S.F.