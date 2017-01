Chelsea, Conte ha scelto: Vidal è il regalo per la Champions

26/01/2017 16:43

CHELSEA VIDAL / Dopo sole due stagioni potrebbe già terminare l'avventura di Arturo Vidal al Bayern Monaco. Secondo quanto riferisce il cileno 'El Mercurio', infatti, il centrocampista ex Juventus sarebbe il primo obiettivo del Chelsea per la prossima estate. Soprattutto qualora i 'Blues', attualmente primi in Premier League, dovessero centrare la qualificazione alla Champions League. Il nome di Vidal sarebbe stato indicato direttamente dal manager Antonio Conte e per strapparlo ai bavaresi serviranno circa 65 milioni di euro.



L.P.