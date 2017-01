26/01/2017 16:21

ATALANTA INFORTUNIO GOMEZ / Buone notizie per i tifosi dell'Atalanta e per tutti i fantallenatori che lo hanno in squadra. Gomez è tornato ad allenarsi col gruppo. Il fantasista argentino - come si legge sul sito ufficiale del club bergamasco - ha lavorato con il resto del gruppo. Molto probabile, a questo punto, un suo impiego dal primo minuto contro il Torino.

M.S.