Napoli, agente Pavoletti contro le critiche: "Nessun caso. Ci vuole un po' di tempo"

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

26/01/2017 16:30

NAPOLI AGENTE PAVOLETTI / Leonardo Pavoletti è certamente uno dei colpi di calciomercato più importanti in questa sessione di calciomercato invernale. L'ex attaccante del Genoa martedì ha fatto il suo esordio dal primo minuto con la maglia del Napoli. Il problema al ginocchio sembra ormai un lontano ricordo ma la forma migliore è ancora da ritrovare.

La partita contro la Fiorentina ha dato prova che ci vorrà ancora un po' di tempo per vedere Pavoletti pienamente inserito negli schemi di Maurizio Sarri: "Con la Fiorentina è stata la prima partita dopo tanto tempo - ammette l'agente del bomber, Carlo Pallavicini, ai microfoni di 'Radio Crc' - Non ne farei un caso. Non ha dato il meglio, ma avuto anche qualche occasione per segnare. Parliamo di un giocatore che ha un gran senso della posizione che può approfittare del gioco che il Napoli riesce a produrre in attacco, sia centralmente che sugli esterni, anche sulle cosiddette seconde palle. Può favorire anche gli inserimenti da dietro dei compagni, non credo veramente che ci siano problemi di inserimento proprio in virtù della sua duttilità. Ci vorrà un po' di tempo e fiducia, ma non credo ci saranno problemi".

Napoli, quanta concorrenza per Pavoletti: Milik è pronto a tornare

La concorrenza per Pavoletti è destinata ad aumentare. Le news Napoli di questi giorni sono, infatti, legate al recupero di Milik pronto ad essere convocato già contro il Palermo. Con il rientro del bomber polacco gli spazi potrebbero ridursi ulteriormente. La sensazione è, infatti, che difficilmente Sarri rinuncerà al tridente delle meraviglie Insigne-Mertens-Callejon. Anche per Milik non sarà facile riprendersi una maglia da titolare ma le opportunità per giocare ci saranno per tutti. Il Napoli è, infatti, ancora in corsa in tutte le competizioni e l'attacco stellare sarà certamente la sua forza