27/01/2017 03:27

CHELSEA GORDON / Probabile rivoluzione in porta per il Chelsea. Con Asmir Begovic in partenza, i 'Blues' stanno cercando un secondo di sicuro affidamento. Tra i nomi caldi ci sarebbe quello di Craig Gordon, classe '82 del Celtic. Secondo quanto riferisce 'skysports.com', però, gli scozzesi avrebbero respinto la prima offerta presentata dal club di Antonio Conte.



L.P.