Italia, Ventura in tour: "Bilancio positivo. Stanno sbocciando tanti giovani"

26/01/2017 16:06

ITALIA VENTURA CROTONE / Prosegue il tour lungo lo stivale di Giampiero Ventura. Il ct della Nazionale italiana, che sta visitando tutte le squadre di Serie A, è stato oggi a Crotone. Ecco le dichiarazioni dell'ex Torino: "Ho potuto constatare che il Crotone è una famiglia – si legge su 'vivoazzurro.it' – Dove arrivano ragazzi che hanno delle speranze e riescono a crescere come uomini e calciatori: un dato fortemente positivo di questa realtà. Ho trovato gentilezza e disponibilità da parte della squadra, che sta lavorando con convinzione nonostante una posizione di classifica non facilissima".

BILANCIO POSITIVO - "Il bilancio di questo tour è molto positivo – ha proseguito Ventura – abbiamo voluto incontrare le società per farci conoscere in questo nostro nuovo progetto tecnico. In Italia ci sono giovani che pian piano stanno sbocciando, sentiamo il bisogno di far sapere alle società quanto sia importante avvicinare e sostenere questi ragazzi".

M.S.