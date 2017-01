Calciomercato Juventus, il piano per Luiz Gustavo

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

26/01/2017 15:47

JUVENTUS LUIZ GUSTAVO WOLFSBURG / La Juventus è alla ricerca di rinforzi a centrocampo, ma probabilmente il vero obiettivo del mercato di riparazione è stato individuato da tempo. Si è parlato tanto di Tolisso, un sogno per tanti dopo la sfida dei bianconeri con il Lione in Champions League, ma forse non un affare nell'immediato: i francesi tengono alta la posta e peraltro il giocatore potrebbe giocare solo in campionato. Paratici e Marotta si muovono in sordina sulle tracce di Luiz Gustavo, elemento di buona esperienza e che tornerebbe utile anche in Europa. Il nodo, però, è un altro: la Juve oggi non vuole fare acquisti importanti in prospettiva. La prima proposta dei bianconeri al Wolfsburg era stata di un prestito secco fino a fine stagione, i tedeschi vorrebbero invece cedere il brasiliano in prestito con obbligo di riscatto. La speranza è di giungere a fine mercato senza concorrenza e con una soluzione che possa prevedere un prestito con diritto di riscatto a fine stagione, dunque nessun obbligo di tenere a Torino un giocatore che potrebbe non rientrare nei piani tecnici futuri della Juve, specie se andasse via Allegri. Ecco perché la situazione di Tolisso, gradito dall'attuale tecnico dei bianconeri, potrebbe assomigliare molto a quella di De Sciglio e potrebbe essere rivalutata la prossima estate.