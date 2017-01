Calciomercato Juventus, il Barcellona vende: occasione Rakitic

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

26/01/2017 15:40

CALCIOMERCATO JUVENTUS RAKITIC / Troppe spese in casa Barcellona. Il club blaugrana, stando a quanto scritto in Spagna da 'Marca.com', ha bisogno di cedere alcuni dei suoi 'pezzi' per poter far fronte alle diverse sperse affrontate in questi mesi. Per i rinnovi di Suarez e Neyamar sono serviti parecchi soldi e a breve dovrebbe arrivare anche quello di Lionel Messi a cifre senza dubbio elevate.

In estate, così, andrà via quasi certamente qualche pezzo pregiato della squadra di Luis Enrique.

Buone notizie per il calciomercato Juventus: tra i calciatori che potrebbero essere 'sacrificati' - secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo - ci sarebbe anche Ivan Rakitic. Il croato, in questi ultimi giorni, è stato accostato con insistenza al club bianconero e potrebbe rappresentare certamente il nome giusto per il salto di qualità della mediana di Massimiliano Allegri. L'ex Siviglia troverebbe in bianconero gli amici Mandzukic e Pjaca, che secondo voci di corridoio, lo starebbero spingendo a sbarcare in Italia. E' noto che in estate la Juventus è decisa a mettere a segno un grande colpo a centrocampo e il croato lo sarebbe certamente. Tolisso, Verratti, N'Zonzi sono gli altri nomi accostati ai campioni d'Italia.

Calciomercato, da Vidal ad Arda Turan: quante occasioni in estate

Non solo Ivan Rakitic. A lasciare il Barcellona nel prossimo calciomercato estivo potrebbero essere altri tre calciatori, che farebbero certamente comodo alle squadre italiane ma non solo. 'Marca' riporta che anche Arda Turan, accostato in passato al Milan, e Vidal, che piace all'Inter, sarebbero sulla lista dei 'sacrificabili' così come il difensore Mathieu.