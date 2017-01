Calciomercato Inter, affare Ranocchia-Zenit: le ULTIME di CM.IT

ESCLUSIVO

Maurizio Russo

26/01/2017 15:28

CALCIOMERCATO INTER RANOCCHIA / Cedere, cedere, cedere. L'imperativo categorico dell'Inter in questi ultimi giorni di calciomercato invernale è quello di sfoltire la rosa. Tra i principali indiziati a lasciare la Pinetina c'è Andrea Ranocchia, ma l'alto ingaggio percepito dal difensore centrale umbro frena le pretendenti italiane. In Premier League si sono defilate West Ham ed Hull City, con i gallesi dello Swansea che sembrano gli unici ancora in corsa. Sta sfumando anche la pista russa: secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, l'ex barese non è molto convinto di trasferirsi a San Pietroburgo e lo Zenit è stanco di aspettare. Il club allenato da Lucescu ha virato quindi sul serbo Ivanovic, in scadenza e in partenza dal Chelsea, al quale è stato offerto un ricco contratto di due anni e mezzo.