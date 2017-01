Calciomercato Inter, Suning fa la voce grossa: ecco l'offerta per Griezmann

26/01/2017 15:09

CALCIOMERCATO INTER GRIEZMANN / Qualcosa in più di una semplice voce. L'Inter, in estate, andrà a caccia di un vero e proprio top player di livello internazionale e la proprietà cinese avrebbe individuato il suo obiettivo numero uno. Dopo le prime indiscrezioni circolate ieri, infatti, 'Premium Calcio' rilancia con forza oggi il corteggiamento da parte di Suning per Antoine Griezmann, attaccante classe '91 di proprietà dell'Atletico Madrid. Nel contratto che lega il francese, terzo classificato nell'edizione 2016 del Pallone d'Oro, ai 'Colchoneros' fino al 2021 è presente una clausola da 129 milioni di euro. Suning sarebbe pronto a mettere sul piatto la stratosferica offerta da 100 milioni di euro per convincere l'Atletico a cedere. Prima, però, dovrebbe piazzare una cessione importante, con Ivan Perisic primo indiziato. E, soprattutto, centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Senza il palcoscenico dell'Europa delle big, difficilmente Griezmann considererebbe la proposta dei nerazzurri, che dovranno vedersela in ogni caso anche con il Manchester United di José Mourinho.



L.P.