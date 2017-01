Genoa, Rubinho: "Sono tornato a casa. Fatto di tutto per essere qui"

26/01/2017 15:15

GENOA PRESENTAZIONE RUBINHO / Giornata di presentazione in casa Genoa. In sala stampa ha parlato Rubinho, tornato al 'Grifone' dopo l'infortunio di Perin: "Sono tornato a casa, mi sembra di non essere mai andato via. Ho trovato un gruppo che lavora tanto e che ha voglia di riprendersi. Mister Juric era già un allenatore in campo quando eravamo compagni. Non l'ho trovato cambiato".

PERIN - "Mi dispiace per Mattia, è sfortunato e gli auguro di tornare presto. Quando ho saputo della possibilità, ho fatto di tutto per tornare al Genoa".

M.S.