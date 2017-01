Foggia, UFFICIALE: ceduto Letizia

27/01/2017 03:02

FOGGIA LETIZIA / Antonio Letizia ​lascia il Foggia e si accasa al Cosenza. L'attaccante 29enne ha deciso di intraprendere una nuova esperienza, come annunciato dal club rossonero sul sito ufficiale: "Il Foggia Calcio comunica di aver ceduto alla Nuova Cosenza Calcio, con la formula del prestito temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Letizia. All'ormai ex attaccante rossonero gli auguri di grandi soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera".

M.D.A.