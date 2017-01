27/01/2017 02:37

FROSINONE GORI CINA / Non solo campioni affermati. In Cina guardano anche alle serie minori per migliorare il proprio calcio. E così, secondo 'Sky Sport', l'Henan Jianye avrebbe fatto un sondaggio per Mirko Gori, centrocampista del Frosinone. Il tecnico dei ciociari Pasquale Marino avrebbe chiesto di non cederlo per tentare la risalita in Serie A.

M.R.