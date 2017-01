26/01/2017 15:00

CALCIOMERCATO LEICESTER SLIMANI / Ancora un no per il Tijanjin Quanjian di Fabio Cannavaro. Il Leicester avrebbe rispedito al mittente l'offerta, ritenuto non congrua, dei cinesi per Slimani. La squadra di Ranieri, si legge su 'talksport.com', non avrebbe intenzione di privarsi dell'ex Sporting in un momento cruciale di stagione. Gli inglesi sono ancora in corsa in Champions League e in piena lotta salvezza.

M.S.