Calciomercato Chievo, Ciano alternativa a Paloschi: ecco la richiesta del Cesena

26/01/2017 14:45

CALCIOMERCATO CHIEVO CIANO / Il Chievo continua a monitorare il calciomercato alla ricerca di un attaccante. Il primo nome in cima alla lista resta sempre quello di Alberto Paloschi. Il calciatore, oggi in forza all'Atalanta, piace anche al Sassuolo. L'alternativa al centravanti scuola Milan, come già detto nei giorni scorsi, è Camillo Ciano. Per il 26enne - secondo quanto riportato da 'GazzaMercato' - il Cesena chiederebbe un milione di euro.

M.S.