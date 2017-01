Calciomercato Napoli, Morabito: "Gabbiadini può lasciare a giugno. De Laurentiis vuole 25 milioni"

26/01/2017 14:18

CALCIOMERCATO NAPOLI / Il calciomercato Napoli è alle prese con la cessione di Manolo Gabbiadini. L'attaccante, che in questa prima parte di stagione ha trovato poco spazio, piace molto in Premier League, con il Southampton in forte pressing nelle ultime ore: gli inglesi trattano l'acquisizione a titolo definitivo dell'attaccante italiano sulla base di 15-16 milioni di euro più 3-4 di bonus. Tuttavia, De Laurentiis sembra ancora intenzionato a non fare sconti, rischiando di procastinare la cessione nel calciomercato estivo. Vincenzo Morabito, intermediario della trattativa, ha spiegato: "In Inghilterra dicono che sia tutto fatto, ma a me non risulta - spiega a 'Radio Crc' - Siamo di fronte a due correnti: la prima che lavora per il calciatore e che spinge con grande impegno per portare a casa un risultato; dall'altra c'è il club che ha sempre messo in chiaro la sua posizione. Mi è stato detto che il presidente non scende al di sotto dei 25 milioni. Il presidente fa le sue valutazioni e non le cambia facilmente".

Se De Laurentiis non dovesse abbassare le pretese, quindi, il rischio di non cedere Gabbiadini a gennaio diventerebbe realtà. Morabito spiega: "Per Giuntoli, che ritengo tra i più bravi, non è facile perché difficilmente il patron cambia idea, poi nel tempo possono arrivare anche idee brillanti sul mercato. Può essere venduto a giugno quando le società sono più disposte a spendere. Articolo 17? Parlarne è ora da stupidi - prosegue Morabito - Perché lo fai con club del Kazakistan o dell'Azerbaijan. Se si chiuderà, l'operazione andrà in porto nei prossimi giorni, ma ripeto: è difficile che De Laurentiis cambi idea soprattutto dopo averne rifiutati 23 in estate".

Gabbiadini, intanto, non ha trovato spazio nelle ultime uscite tra campionato e Coppa Italia. Complici le voci di mercato destabilizzanti e l'arrivo di Pavoletti, Sarri ha deciso di puntare su altri calciatori per il reparto ofensivo. Qualora dovesse restare a gennaio, il Napoli si ritroverebbe in squadra ben tre attaccanti, considerando il rientro di Milik dall'infortunio.

M.D.A.