VIDEO CM.IT - IL PROTAGONISTA DEL MERCATO: Keita Balde

Maurizio Russo

26/01/2017 14:41

CALCIOMERCATO LAZIO KEITA / Nella Capitale sembra esserci il blocco delle trattative (in entrata). Il calciomercato Lazio e quello Roma sono gli unici, tra i club di Serie A in lotta per la zona Europa, a non aver ancora fatto acquisti in questa sessione invernale. Se però da un lato i giallorossi stanno lavorando per regalare a Spalletti un rinforzo nel reparto offensivo, con l'affare Defrel che tiene sempre banco; dall'altro i biancocelesti sono concentrati soprattutto sul non perdere i propri gioielli, nella speranza che possano accettare le offerte di rinnovo del contratto proposte da Lotito. Da Biglia a de Vrij passando per Keita: le trattative sono tutte in piedi, ma difficili da portare a termine. Salvo sorprese in questi ultimi cinque giorni di mercato, comunque, Simone Inzaghi potrà contare su tutti loro fino al termine della stagione per provare a centrare il sogno Champions. Per quanto riguarda l'attaccante senegalese, attualmente impegnato in Coppa d'Africa, si potrebbe scatenare un'asta la prossima estate. Il Milan vorrebbe farne il primo acquisto della nuova proprietà cinese, mentre la Juventus ha fatto un altro sondaggio proprio in queste ore. Ma attenzione alla pista inglese: Mourinho sta pensando proprio a Keita come erede di Rooney al Manchester United.

Calciomercato Lazio, Keita al bivio: rinnovo o plusvalenza

Nato a Arbucies, in Catalogna, e cresciuto nelle giovanili del piccolo club del Damm, Keita Balde Diao viene prelevato ad appena 9 anni dal Barcellona che decide di farlo crescere nella sua preziosa 'cantera'. Nel 2010 partecipa ad un torneo giovanile in Qatar, ma si rende protagonista di uno scherzo ad un compagno di squadra (gli mise il ghiaccio nel letto, ndr) che gli costa carissimo e viene costretto ad andare a giocare al Cornellà. Di ritorno dal prestito, però, il senegalese non vuole più vestire la maglia blaugrana e allora viene ceduto nella sessione estiva di calciomercato alla Lazio per 300mila euro. Il primo anno tuttavia non può giocare in attesa del passaporto comunitario, poi viene aggregato alla formazione Primavera con cui si aggiudica lo scudetto e una Coppa Italia. La Lazio sta cercando di rinnovargli il contratto in scadenza nel 2018, ma la fumata bianca non sembra vicina: anche per questo, nonostante debba ancora compiere 22 anni, il suo attuale valore di mercato si aggira intorno ai 15 milioni di euro.