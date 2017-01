Inter-Pescara, Pioli: "Siamo forti e abbiamo alzato la testa. Gabigol? Tutti possono giocare"

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

26/01/2017 14:30

INTER PESCARA PIOLI / La rincorsa alla zona Champions continua a 'San Siro'. L'Inter va a caccia della settima vittoria consecutiva in campionato ed ospita il Pescara di Massimo Oddo. In vista dell'incontro, il tecnico nerazzurro Stefano Pioli interviene in conferenza stampa per fare il punto sulle ultime news Inter. Calciomercato.it riporta per Voi, in diretta, le dichiarazioni dell'allenatore interista che inizia dai microfoni di 'Inter Channel': "Siamo focalizzati solo sulla prima di queste tre gare che ci aspettano in una settimana. Giocheremo in casa e saremo impegnati in una rincorsa. Dobbiamo affrontarla con grande attenzione. Abbiamo un'unica possibilità, e cioè di pensare solo al nostro cammino. Dobbiamo vincere ogni partita, poi a fine stagione tireremo le somme. Le classifiche parziali contano poco, quella che vale è quella del 28 maggio. Pescara? Sono partite da affrontare con grande serietà ed impegno. Abbiamo visto anche domenica scorsa quali difficoltà si incontrano affrontando squadre in difficoltà di risultati. Ci aspetta un avversario combattivo, domenica ha messo in difficoltà il Napoli. Sarà una gara da giocare con ritmo, intensità e dal punto di vista tecnico nel miglior modo possibile. La cena di squadra? Ha scelto Ausilio il ristorante perché li conosce meglio di me. Comunque cerchiamo di stare insieme per condividere anche altre situazioni, era in programma da tempo. Ora siamo focalizzati sul campo".

Inter-Pescara, Pioli in conferenza: "Juventus? Ora non ci penso. Gabigol..."

SOTTOVALUTARE PESCARA - "Credo proprio di no. Siamo concentrati su questa partita, il nostro campionato, la nostra classifica e la voglia di continuare questa striscia positiva".

GABIGOL - "Oggi sono tutti disponibili, stanno lavorando bene. L'unico che ha avuto problemini di salute è stato Murillo che andrà valutato domani. Quindi tutti si possono far scegliere e possono giocare".

TURNOVER? - "La partita più importante è quella che arriva sabato, lo dico e lo penso. A Palermo tutti ci davano vittoriosi facilmente e non è stato così, quindi siamo pronti e concentrati, sappiamo cosa ci aspetta domani sera. Poi penseremo alle prossime partite".



RINCORSA - "Chi insegue sa che il proprio destino non dipende solamente da se stesso, ma anche da quelli davanti. Poi è chiaro che se noi continueremo a vincere, sicuramente un po' accorceremo la classifica. Noi dobbiamo rimanere concentrati sulle nostre situazioni. Dobbiamo vincere più partite possibili per cercare di far diventare determinanti gli scontri diretti".

SETTIMANA DECISIVA - "Nella situazione in cui siamo, ogni partita rappresenta una tappa cruciale. Chiaro però che una settimana in cui si giocano tre partite, due di campionato ed una da dentro o fuori in Coppa Italia, è una settimana interessante e stimolante, e noi cercheremo di farci trovare pronti. L'Inter deve giocare da squadra, cioè fare bene entrambe le fasi di gioco, essere combattivi e vogliosi di dare ritmo alla gara".

ROSA NON INFERIORE AGLI ALTRI - "So di allenare una squadra molto forte con grandi giocatori, che ha capito quanto sia importante sacrificarsi e lavorare. Ho trovato subito questi atteggiamenti e so di avere una squadra che può giocare ogni partita per cercare di vincere".

CONDIZIONE ATLETICA - "Credo che durante la pausa abbiamo lavorato bene. Dal punto di vista fisico stiamo bene. Quei quattro giocatori che hanno fatto le tre partite consecutive la scorsa settimana hanno retto bene, i dati sono lì a testimoniarlo. In questo momento poi credo conti molto l'aspetto mentale, la testa. Ora abbiamo alzato la testa e stiamo bene".

NAGATOMO - "Chiaramente manca Ansaldi, quindi tra Nagatomo e Santon vedrò in questi due allenamenti chi scegliere".

MURILLO - "Ha solo una sindrome influenzale, oggi non si è allenato. Vediamo domani come starà".

JUVENTUS - "In questo momento ho studiato solo il Pescara, quando giocheremo con la Juventus vedrò queste nuove soluzioni che dite".

SCONTRI DIRETTI - "Ce la possiamo giocare con tutti. La chiave è essere consapevoli delle proprie possibilità e capacità, stare dentro le partite con grande attenzione e sapere che se sei una grande squadra ogni aspetto può essere determinante. Essere cattivi nei momenti topici fa parte della mentalità di una grande squadra che l'Inter sta cercando di avere".