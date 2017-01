Paris Saint-Germain, Jesé verso la Premier

27/01/2017 01:30

PSG MIDDLESBROUGH JESE' - Sembra arrivata al capolinea dopo soli sei mesi l'avventura di Jesé con la maglia del Paris Saint-Germain. L'ex Real Madrid, dopo l'arrivo a Parigi di Draxler e Guedes, sarebbe in uscita dal club campione di Francia con il Middlesbrough adesso in pole per assicurarsi le sue prestazioni in questa sessione di gennaio. L'attaccante francese, accostato anche alla Roma, potrebbe sbarcare in Premier League con la formula del prestito fino a giugno. Sfumerebbe così la possibilità di ritorno nella Liga per Jesé, visto il mancato accordo tra PSG e Las Palmas.



G.M.