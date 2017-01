Calciomercato Juventus, Allegri ha trovato il vice-Alex Sandro

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

26/01/2017 13:30

CALCIOMERCATO JUVENTUS ASAMOAH - La Juventus riscopre Kwadwo Asamoah. Il duttile giocatore ghanese è ritornato ad essere un elemento prezioso per la compagine bianconera, prendendo stabilmente il posto sulla corsia sinistra dello scacchiere di Allegri in questo inizio di 2017. Anche ieri sera nel quarto di Coppa Italia contro il Milan l'ex Udinese si è contraddistinto come uno dei migliori in campo, non facendo rimpiangere il 'titolare' Alex Sandro, soprattutto nel primo tempo e avviando l'azione del primo gol segnato da Dybala.

Un'ottima notizia per Allegri ma anche in ottica Calciomercato Juventus, che nella giornata di mercoledì ha ceduto Evra al Marsiglia. L'Asamoah visto nelle ultime uscite dà ampie garanzie al tecnico toscano, con il 28enne giocatore che sembra essersi messo definitivamente alle spalle il tunnel di infortuni patito nelle precedenti stagioni. La ritrovata forma del ghanese - che ha saltato la Coppa d'Africa per dedicarsi interamente alla 'Vecchia Signora' - cambia le strategie del sodalizio campione d'Italia per il calciomercato invernale, con la dirigenza di Corso Galileo Ferraris che potrebbe così rinviare alla prossima estate l'ingaggio di un nuovo terzino sinistro. Kolasinac e De Sciglio sono sempre i nomi più gettonati, ma questo Asamoah non vuole smettere di stupire.