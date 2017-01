Calciomercato Inter, da Miangue a Gnoukouri: le prossime cessioni

26/01/2017 13:19

CALCIOMERCATO INTER / Il calciomercato Inter in uscita entra nel vivo. I nerazzurri, dopo le cessioni di Felipe Melo, Jovetic e Manaj e gli acquisti di van den Eynden e Gagliardini, hanno ribadito di aver chiuso il proprio calciomercato in entrata. Così, il lavoro del direttore sportivo Piero Auslio negli ultimi giorni è stato sprattutto quello di trovare la migliore soluzione ai calciatori che non sembrano far parte del progetto tecnico. Se Banega e Kondogbia, nonostante svariate prestazioni opache, sono considerati incedibili (almeno a gennaio), diversi sono i calciatori che nei prossimi giorni (o nelle prossime ore) sembrano destinati all'addio alla formazione nerazzurra: da Miangue a Gnoukouri, passando per Yao, Ranocchia e Santon. Pioli potrebbe avere una rosa più ristretta per proseguire al meglio la cavalcata in zona Champions League.

Calciomercato Inter, da Miangue a Santon: il punto sulle cessioni

Senna Miangue può considerarsi un giocatore del Cagliari. Il calciatore ha sostenuto le visite mediche e per il suo trasferimento manca soltanto l'annuncio ufficiale: lascia l'Inter in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei nerazzurri. Un altro calciatore vicino al trasferimento è Gnoukouri, per il quale, dopo la trattativa col Palermo, è atteso l'accordo definitivo con l'Udinese: ieri non si è presentato alla cena di squadra, altro indizio sull'imminente cessione.

Tra gli addii in programma c'è anche quello di Yao, giovane difensore che piace al Bastia (la trattativa è però in fase di stallo) e al Palermo. Da valutare anche la situazione di Andrea Ranocchia, che vanta svariati estimatori in Premier League e Bundesliga, mentre negli ultimi giorni è avanzata l'ipotesi Zenit. Il difensore nemmeno in questa stagione è riuscito ad esprimersi in maniera continua, cosa che potrebbe invogliare i nerazzurri ad accettare un'offerta congrua.

La cessione di Miangue, infine, potrebbe essere decisiva ai fini della permanenza di Davide Santon. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, non si può parlare di una permanenza certa, ma Pioli potrebbe decidere di trattenerlo per avere più alternative sulle fasce. Su di lui ci sono Sampdoria e Crystal Palace. Infine, resta da valutare la situazione di Andreolli, che piace a diversi club italiani.

M.D.A.