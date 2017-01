Calciomercato Siviglia, ESCLUSIVO: giorni decisivi per Ganso

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

26/01/2017 12:54

CALCIOMERCATO LIGA - Continua a tenere banco in casa Siviglia il futuro di Ganso. Lo scarso minutaggio sin qui collezionato impone al centrocampista e alla società andalusa delle riflessioni immediate. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, nei prossimi giorni l'agente dell'ex San Paolo sarà a Siviglia. Ad oggi, a parte gli interessamenti di club turchi, portoghesi e brasiliani, non si registrano offerte ufficiali.