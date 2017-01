Australian Open, Federer non invecchia mai: batte Wawrinka e va in finale!

26/01/2017 12:45

AUSTRALIAN OPEN FEDERER WAWRINKA - Non finisce di stupire Roger Federer. Il 35enne fuoriclasse elvetico ha la meglio in 5 set (7-5, 6-3, 1-6, 4-6, 6-3) nel derby contro il connazionale Stan Wawrinka (numero 4 del seeding) e accede alla finalissima degli Australian Open. Per Federer - sceso al numero 17 del ranking dopo l'infortunio al ginocchio che lo ha tenuto ai box per sei mesi - si tratta della 28° finale Slam in carriera e nell'ultimo atto di domenica a Melbourne attende il vincente della sfida tra il bulgaro Dimitrov e l'eterno rivale Rafa Nadal.

G.M.