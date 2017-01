Calciomercato Inter, Miangue ha firmato col Cagliari - LE ULTIME

26/01/2017 12:26

INTER CAGLIARI MIANGUE - Senna Miangue è praticamente un giocatore del Cagliari, manca soltanto l'annuncio ufficiale. Il giovane terzino belga ha infatti sostenuto e superato le visite mediche e, successivamente, firmato il contratto con la società sarda: arriva in prestito dall'Inter con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei nerazzurri. Miangue, come vi avevamo anticipato, aveva da tempo scelto il Cagliari come destinazione.

