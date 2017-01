Calciomercato Napoli, movimenti in attacco: tre nomi in uscita

Mario D'Amiano

26/01/2017 12:36

CALCIOMERCATO NAPOLI / Ultimi giorni di calciomercato movimentati per il reparto offensivo del Napoli. Dopo l'acquisto di Pavoletti e Leandrinho, De Laurentiis sta valuando le cessioni di tre calciatori: oltre a Manolo Gabbiadini, infatti, nelle ultime ore sono aumentate le indiscrezioni sul futuro di Omar El Kaddouri ed Emanuele Giaccherini, che finora hanno trovato poco spazio nell'undici di Maurizio Sarri. Cristiano Giuntoli sta lavorando alacremente per trovare la migliore soluzione, anche se l'obiettivo sarebbe quello di trattenere almeno uno dei tre calciatori, dati i tanti impegni che aspettano gli azzurri nei prossimi mesi tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Così, nonostante le dure parole di Furio Valcareggi, agente di Giaccherini, l'ex Juventus resta, almeno per ora, nella lista degli incedibili. Il calciatore più vicino all'addio nel calciomercato Napoli è proprio Gabbiadini, che ormai da tre partite consecutive non scende in campo.

Calciomercato Napoli, tre nomi in uscita

Calciomercato.it ha già parlato del pressing del Southampton per Gabbiadini: gli inglesi hanno raggiunto una bozza di accordo con il calciatore e stanno lavorando per trovare l'intesa con il Napoli. L'obiettivo è quello di acquistare l'attaccante a titolo definitivo sulla base di 15-16 milioni di euro più 3-4 di bonus. Il Borussia Mönchengladbach, allo stato attuale, sarebbe stato scavalcato, quindi, dal Southampton. Sono ore decisive.

Per quanto concerne Giaccherini, le parole del suo agente sono state molto chiare: "Ora ho capito che Emanuele non giocherà mai. Io e Sarri siamo amici, non c’è nessuna polemica con lui - ha spiegato a 'Radio Kiss Kiss Napoli' - Chiederò, insieme al mio socio Giulio Marinelli, di trovare una soluzione per andare via. Giaccherini è un giocatore conosciuto. Io purtroppo vedo che non gioca mai, con Giuntoli c’è un discorso di stima. A fine settimana ci vedremo". Giaccherini piace da tempo alla Roma, con la quale ci sono stati contatti: su di lui, però, ci sono anche gli interessi di Fiorentina e Milan.

Un altro nome in uscita è quello di Omar El Kaddouri. Il centrocampista offensivo classe '90, attualmente impegnato nei quarti di finale di Coppa d'Africa con il suo Marocco, piace a diverse squadre italiane ed europee. Le ultime indiscrezioni vedono l'Empoli in vantaggio sul Bologna. Il presidente dei toscani, Fabrizio Corsi, a 'Radio Crc' ha spiegato: "Ci piace, se lo prenderemo dipenderà molto dal Napoli. Abbiamo manifestato interesse per il calciatore. Siamo disponibili a prenderlo e aspettiamo l'evolversi della situazione".