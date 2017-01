Calciomercato Roma, nubi sul futuro di Massara

26/01/2017 12:04

ROMA MASSARA - Delle nubi si addensano sulla permanenza di Riccardo Massara come Ds della Roma. 'Leggo' riporta di un possibile divorzio già in questa finestra di gennaio del dirigente, visto che Massara non dovrebbe essere presente quest'oggi all'incontro a Milano con il Sassuolo e gli intermediari dei due club per la trattativa su Defrel. Difficile che Massara lasci subito la società capitolina, mentre sarebbe tutto da decifrare il suo futuro terminata la sessione invernale del calciomercato e in vista di giugno con il probabile sbarco a Trigoria di Monchi.

G.M.