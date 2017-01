Calciomercato Serie B, da Budimir a Constant: le trattative del 26 gennaio

26/01/2017 11:42

CALCIOMERCATO SERIE B / Su Calciomercato.it torna il quotidiano appuntamento con il focus sulle principali trattative che riguardano le formazioni di Serie B. Il Benevento continua la caccia per Budimir: il club campano è sempre in pressing per l'attaccante in uscita dalla Sampdoria, anche se la richiesta dei liguri è al momento lontana dall'offerta della formazione di Baroni. Sempre in casa Benevento, più fattibile sembrerebbe la pista Acosty dal Latina come riporta il 'Corriere dello Sport', mentre per Selasi (via Novara) si potrebbe chiudere già nelle prossime ore.



Al Latina potrebbe arrivare in prestito dal Torino il portiere Vono, mentre per l'attacco l'obiettivo numero uno resta Mbakogu, la cui esperienza in Russia al Krylya Sovetov sarebbe agli sgoccioli. I laziali punterebbero anche il giovane esterno Filippini, nel mirino però pure di Bari ed Entella. Dai 'Galletti' potrebbe uscire Martinho, seguito da vicino dalla Ternana, mentre si allontana l'ex Milan Constant attratto dalla sirene cinesi. Anche il 21enne Daprelà potrebbe lasciare bari in questa finestra di gennaio visto l'interesse dell'Avellino. Infine la Salernitana starebbe pensando all'offensiva per Sprocati, che potrebbe lasciare la Pro Vercelli.

G.M.