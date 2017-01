Calciomercato Juventus, Kolasinac-Verratti-Donnarumma: Marotta si fa in tre

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

26/01/2017 12:30

CALCIOMERCATO JUVENTUS TOLISSO DONNARUMMA / Tra presente e futuro: il calciomercato Juventus si spacca in due, tra quello che dovrà essere fatto entro il 31 gennaio e il terreno da preparare per l'estate. Dopo la cessione di Evra al Marsiglia, raccontata da Calciomercato.it, i bianconeri hanno la necessità di intervenire sulla batteria di laterali, assicurando ad Allegri un sostituto per Alex Sandro senza dover adattare Chiellini o Asamoah sull'out mancino. Senza dimenticare un possibile colpo last-minute a centrocampo e buttando anche uno sguardo al futuro prossimo e quello più lontano con il nome di Donnarumma sempre caldo per il post-Buffon. Da Kolasinac a Tolisso, passando per il rinnovo di Dybala e la corte a Verratti e Donnarumma, vediamo le possibili mosse presenti e future del calciomercato Juventus.

Calciomercato Juventus, caccia al dopo Evra: Spinazzola o Kolasinac

La priorità in questo momento nel calciomercato della società campione d'Italia è rimpiazzare Patrice Evra che, dopo settimane di riflessione, è tornato in Francia e si è sistemato alla corte di Rudi Garcia al Marsiglia lasciando vacante un posto sulla fascia sinistra di Allegri. La Juventus proverà in questi ultimi giorni di campagna trasferimenti a coprire la falla aperta dall'addio dell'ex Manchester United. Per la sinistra la pista più semplice è quella che porta al rientro anticipato di Leonardo Spinazzola alla Juventus ma l'Atalanta, al momento, fa muro e non vorrebbe lasciare andare subito il giovane terzino. Situazione più o meno simile anche per Kolasinac in scadenza con lo Schalke: con il calciatore c'è già l'accordo per prenderlo gratis a giugno, ma il club tedesco non ha intenzione di cederlo a gennaio. Alternative possibili sono quelle che portano a Vrsaljko dell'Atletico Madrid o Rodriguez per il quale il Wolfsburg chiede 20 milioni di euro. Non dovesse arrivare nessuno Allegri potrebbe comunque contare su Chiellini o Asamoah come soluzioni alternative per far rifiatare Alex Sandro.

La questione terzino non è l'unica al vaglio di Marotta e Paratici per il presente. In caso di addio di Hernanes, c'è sempre il Genoa su di lui, la Juventus potrebbe piazzare anche un colpo a centrocampo. Il nome in questo caso è quello di Tolisso, ma il Lione non ha alcuna intenzione di cederlo subito alla Juventus. Difficile che il presidente Aulas cambi idea al fotofinish, così come è difficile riuscire ad anticipare l'arrivo in Italia di Bentancur: tra le resistenze del Boca Juniors a lasciarlo andare via ora e le difficoltà a trovare un accordo sull'ingaggio con il calciatore, molto probabile che tutto sia rimandato alla prossima estate. Che si preannuncia bollente.

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala e corte a Donnarumma: le mosse future

La dirigenza bianconera proverà il grande colpo a centrocampo con il sogno Verratti che svetta su tutti. Pista più che difficile, ma un tentativo sarà fatto. Sempre in prospettiva futura, poi, c'è da considerare il discorso Donnarumma: il portiere tra un mese compirà 18 anni e potrà firmare un nuovo e più lungo e importante contratto con il Milan. La trattativa per il rinnovo però deve fare i conti con le richieste di Raiola e la Juventus è alla finestra pronta ad approfittare di un eventuale ritardo per accappararsi quello che da tutti è indicato come erede di Buffon. Sempre in tema di rinnovo, si discute per quello di Dybala con l'entourage del calciatore che chiede un ingaggio da 7 milioni di euro. Attenzione però alle sirene che arrivano dalla Spagna dove si racconta di un Real Madrid pronto a fare follie per vedere i colpi della 'Joya' al 'Bernabeu'. Florentino Perez ha messo l'ex Palermo in cima alla sua lista dei desideri e non è tipo da demordere facilmente. Alla Juventus il compito di disinnescare la potenziale minaccia per poter contare ancora un attacco in HD.