26/01/2017 11:35

CHIEVO MOUNIER / Chievo Verona alla ricerca di un nuovo attaccante. Dopo gli interessi per Paloschi e Ciano, come riporta la 'Gazzetta dello Sport', il nome nuovo sarebbe Anthony Mounier, ala classe 1987 che sta trovando poco spazio nel Bologna di Donadoni. Come anticipato da Calciomercato.it a dicembre, Mounier è seguito anche Saint Etienne, ma Galtier non è sembrato troppo convinto dell'operazione.

M.D.A.