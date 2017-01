Calciomercato, ESCLUSIVO: le risposte di Marchetti del 26 gennaio ai nostri utenti

ESCLUSIVO

26/01/2017 11:50

CALCIOMERCATO RISPOSTE MARCHETTI 26 GENNAIO / Luca Marchetti, noto giornalista di 'Sky Sport24' ed editorialista di Calciomercato.it, ha risposto ad alcune delle domande di calciomercato poste dagli utenti sulla nostra pagina Facebook e sul nostro profilo Twitter. Grazie a tutti per le numerose richieste inviate al nostro esperto.



Nello Risi: Mercato in entrata e in uscita Juventus, so che cercherá di prendere uno tra Tolisso o Bentancur. Sapete dirmi di più?

No. E non credo che Tolisso possa arrivare adesso. Al limite può prendere, anzi anticipare Bentancur. I bianconeri stanno invece pensando di prendere Quaison del Palermo (lasciandolo in Sicilia fino a fine stagione) come investimento futuro.



Marco Tozzi: Novità di mercato sulla Fiorentina?

La Fiorentina utilizzerà questi ultimi giorni di mercato per perfezionare la rosa. Probabilmente un centrocampista. Ma i nomi come al solito sono segretissimi!!!



Tiziano Belisari: Situazione Defrel?

È forse il caso più intricato del momento. Proviamo a riassumerlo: se la Roma dovesse ingolosire il Sassuolo con un'offerta più alta e con dei giocatori di cui parlare anche in prospettiva futura, allora visti i buoni rapporti può andare in porto.



Daniele Martinelli: La Lazio prenderà qualcuno?

In questo momento non credo. Si sta parlando con Walace ma solo per giugno. La squadra di Inzaghi potrebbe rimanere così, ma d'altronde sta funzionando.



Kevin Zappalà: L'Inter riuscirà a vendere Ranocchia e qualcun altro per acquistare magari un terzino?

Se l'Inter dovesse cedere, non credo che acquisterà un terzino. Ha bisogno di sfoltire la rosa e deve stare anche attenta con la composizione delle liste quindi non può vendere a caso!



Antonio Cardaci: Ocampos Milan si fa?

È molto probabile. Dipende dal Genoa e il Milan è disposto ad aspettare. A questo punto il Genoa dovrebbe trovare un'alternativa. Oppure cambiare sistema di gioco.



Samuele Di Palma: Giaccherini alla Roma si può fare anche se è rivale del Napoli?

Non credo sinceramente, soprattutto non in prestito. Per Giaccherini ci sono due soluzioni al momento: Torino e Fiorentina.