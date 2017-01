Calciomercato Napoli, Empoli in pole per El Kaddouri

26/01/2017 11:25

CALCIOMERCATO NAPOLI EL KADDOURI / Continuano le indiscrezioni di calciomercato sul futuro di Omar El Kaddouri. Il centrocampista offensivo del Napoli, attualmente impegnato in Coppa d'Africa con la Nazionale del Marocco, piace a diversi club italiani. Come riporta la 'Gazzetta dello Sport', l'Empoli avrebbe superato la concorrenza del Bologna. I toscani, quindi, al momento sembrano in pole per l'acquisizione del calciatore.

M.D.A.