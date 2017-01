Palermo, Diego Lopez: "Mercato? Non ho chiesto nulla. Zamparini mi ha detto..."

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

26/01/2017 11:18

CALCIOMERCATO PALERMO - Diego Lopez è arrivato a Palermo. Il tecnico uruguaiano è atterrato in Sicilia insieme al direttore sportivo rosanero, Nicola Salerno, che lo ha sponsorizzato al presidente Zamparini. Ad attenderlo all'aeroporto, una decina di giornalisti: "È una grande opportunità per me, credo che Palermo sia una città e una squadra importante - le prime parole di Lopez - Ieri ho incontrato il presidente, la prima cosa che mi ha detto è di fare bene quest'anno. Sappiamo che è una situazione difficile, ma io ci credo e per questo sono qua. Le parole in questo momento non servono, c'è solo da lavorare. Mi tengo stretta la fiducia del direttore Salerno, che penso sia stata importantissima. È altrettanto vero che il presidente ha parlato dell'anno prossimo e questo fa sì che si possa costruire qualcosa di importante. Mercato? Non ho chiesto niente alla società, solo la fiducia. Ai tifosi va il rispetto, sono stato a Cagliari e so i sacrifici che fanno gli isolani. Dovremo dare il massimo sempre". L'allenatore sudamericano ha confermato che porterà a Palermo il suo staff.