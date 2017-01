Brasile-Colombia 1-0, Dudu decide l'amichevole per la Chapecoense

26/01/2017 11:13

BRASILE COLOMBIA CHPECOENSE / Serata di commozione e di calcio in Brasile. Allo stadio 'Nilton Santos' di Rio de Janeiro, stanotte si è giocata una partita amichevole tra la Nazionale verdeoro e la Colombia in omaggio alle vittime del disastro aereo che lo scorso novembre ha colpito la Chapecoense. A decidere il match è stato Dudu, trequartista del Palmeiras, sfruttando un rimpallo in area di rigore. Il Brasile è sceso in campo con soli calciatori provenienti dal campionato nazionale.

Momenti di grande emozione prima del fischio d'inizio, quando sono stati omaggiati i quattro brasiliani sopravvissuti: i giocatori Jackson Follman, Neto, Alan Ruschel e il giornalista Rafael Henzel. Allo stadio, riporta 'Premium Sport', erano presenti 18.695 spettatori per un ricavato di 1.219.675 real brasiliani, pari a circa 358 mila euro. I soldi sarnno devoluti alle famiglie delle vittime.

