Inter, Pioli a caccia della 7a meraviglia: l'undici anti-Pescara

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

26/01/2017 11:10

INTER FORMAZIONE - In attesa della supersfida dello 'Stadium' contro la Juventus del prossimo 5 febbraio, l'Inter andrà a caccia della settima vittoria consecutiva in campionato nell'anticipo di sabato contro il tutt'altro che irresistibile Pescara. Pioli tiene però alta la concentrazione nello spogliatoio nerazzurro e medita alcuni avvicendamenti rispetto all'ultima vittoriosa trasferta di Palermo. Murillo e Kondogbia, a rischio squalifica perché diffidati, per le news Inter potrebbero restare fuori dall'undici iniziale contro i 'Delfini' per poi partire titolare martedì in Coppa Italia con la Lazio.

News Inter, la probabile formazione di Pioli contro il Pescara

Oltre al colombiano e all'ex Monaco, Pioli dovrà rimpiazzare anche lo squalificato Ansaldi, espulso per doppio giallo al 'Barbera': Nagatomo contende una maglia a Santon, con quest'ultimo - che può restare a Milano in questa finestra invernale del calciomercato - leggermente favorito sul nipponico. Medel dovrebbe far coppia al centro della difesa con Miranda, mentre in mediana è probabile la riconferma di Gagliardini al fianco di Brozovic. Sulla trequarti Pioli dovrà nuovamente scegliere tra Banega e Joao Mario, con l'argentino preferito all'ex Sporting domenica dietro a Icardi: stavolta, in virtù anche dell'ottimo secondo tempo di Palermo condito dalla rete decisiva per i tre punti, il portoghese campione d'Europa dovrebbe spuntarla sul compagno di squadra. Sull'esterno 'intoccabili' ovviamente Candreva e Perisic.



Probabile formazione anti-Pescara (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Medel, Santon; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi.