Calciomercato Benfica, ESCLUSIVO: tris cinese su Jonas

ESCLUSIVO

Daniele Trecca

26/01/2017 10:54

CALCIOMERCATO - Continua a monitorare l'Europa il calciomercato Cina. Diverse squadre stanno cercando un attaccante di livello internazionale e tra i profili monitorati con maggiore attenzione c'è anche il brasiliano (con passaporto italiano) Jonas. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, infatti, il 32enne ex Valencia è una delle alternative offensive considerate dal Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro (insieme a Pato e Slimani, che come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi) ma non solo. Valutato 10 milioni di euro dal Benfica, l'attaccante sudamericano interessa anche al Beijing Guoan e al Guangzhou R&F.