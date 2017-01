Atalanta, Gomez ed il buongiorno 'speciale' per Petagna

26/01/2017 10:53

GOMEZ PETAGNA INSTAGRAM / Fenomeno in campo e... su Instagram. È il momento del 'Papu' Gomez, sempre più idolo anche sul web. Questa mattina, diretto agli allenamenti, l'esterno offensivo dell'Atalanta ha caricato un nuovo video nelle sue 'Instagram Stories' per salutare a modo suo il compagno Andrea Petagna, con cui da giorni ormai si scambiano sfottò divertenti sui social: "Orsetto, buongiorno! Dove sei? Ti aspetto per colazione, un bacio".



L.P.