Calciomercato Inter, Miangue alle visite mediche

26/01/2017 10:48

CALCIOMERCATO INTER MIANGUE / Nuova avventura per Senna Miangue. Il giovane terzino belga, che ha esordito con l'Inter sotto la guida di Frank de Boer, andrà a Cagliari per trovare minutaggio e fare esperienza. Oggi, riferisce 'La Gazzetta dello Sport', il giocatore sbarcherà in città per le visite mediche e la firma. La formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei nerazzurri. Miangue, come vi avevamo già anticipato, aveva da tempo scelto il Cagliari come destinazione.



L.P.